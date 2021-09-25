Бурба на ВСК подтвердил утечку по вагнеровцам с Банковой и раскрыл новые детали

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Срыв спецоперации по задержанию «вагнеровцев», военных РФ из так называемой частной армии Путина, 24 сентября рассматривала Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти против суверенитета Украины. ВСК в пятницу заслушала показания бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Василия Бурбы.

Об этом заявила глава комиссии, нардеп от «Слуги народа» Марьяна Безуглая. По ее словам, показания Бурбы заслушали «в соответствующем режимном помещении с соответствующими условиями», их внесли в протокол и добавили к материалам комиссии.

В то же время журналист Юрий Бутусов отметил, что Бурба под протокол подтвердил все обстоятельства подготовки и провала спецоперации.

Бурба… привел много деталей и фактов, подтверждающих измену и утечку информации в КГБ Беларуси из Офиса президента Украины. Бурба рассказал, что план спецоперации по захвату российских террористов был подписан министром обороны Андреем Тараном, и был детально согласован. Провал спецоперации произошел после совещания в кабинете президента Зеленского. Приказ о переносе спецоперации дал глава офиса президента Андрей Ермак, — написал в Фейсбуке Бутусов.

По его словам, ВСК Верховной Рады провела заседание в здании Министерства обороны. В нем участвовали только депутаты от «Слуги народа».

Бурба предупредил, что в результате (переноса спецоперации — ред.) может произойти провал, надо действовать быстро. После задержания террористов в Минске и призыва России вернуть их в Москву Бурба обратился к президенту с просьбой провести расследование возможной измены. Однако вместо расследования Бурба был уволен через два дня указом президента, — напомнил журналист.

Кроме этого, по данным Бутусова, Бурба подтвердил, что спецоперация проводилась совместно со спецслужбами НАТО.

Напомним, Бурбу должны были заслушать на ВСК 14 сентября, но заседание комиссии не состоялось из-за отсутствия кворума.

Напомним, в конце июля под Минском была задержана группа из нескольких десятков российских наемников. 14 августа Беларусь передала их России. Впоследствии в СМИ появилась информация, что украинские спецслужбы более года разрабатывали спецоперацию по заманиванию этих россиян, чтобы в дальнейшем доставить их в Украину, где они должны предстать перед судом за свои преступления.

По данным СМИ, после того, как силовики доложили о спецоперации Офису президента, она была сорвана, вероятно, из-за утечки информации.

Президент 5 августа уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны. Бурба якобы требовал допросить Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко на полиграфе. Новый начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, которого назначили 5 августа вместо Бурбы заявил, что СБУ не имеет отношения к «вагнеровцам», а версию о спецоперации раскручивают политики и РФ.

23 сентября СБУ в суде подтвердила, что работала по «вагнеровцах» прямо перед их задержанием в Беларуси. Среди выданных России «вагнеровцев» могли быть лица, причастные к сбиванию украинских военных самолетов: «Ил-76» в Луганске, военных самолетов «Су-25» и вертолета «Ми-8» под Славянском, а также катастрофе малайзийского «Боинга» рейса MH17.