Під час затримання «вагнерівців» у Білорусі, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n160694-fsb-nichogo-ne-znala-bellingcat-rozpovily-pro-spravu-vagnerivciv.html

Ракурс

У Bellingcat, спільноті журналістських розслідувань, досі не отримали офіційних пояснень від української влади щодо ситуації із затримання так званих вагнерівців (російських найманців та військових злочинців), яка зірвалася влітку 2020 року.

Було зроблено кілька безуспішних спроб отримати пояснення від української влади. Головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив про це в інтерв’ю «Радіо НВ».

Коли закінчимо документальний фільм, ми ще раз в останню хвилину звернемося по коментар, — зазначив він.

На думку Грозєва, відтермінування проведення цієї спецоперації на завершальному етапі не обов’язково означає, що її «зливали».

Тут можуть бути легітимні, але помилкові дії. У найбільш невинному варіанті, можливо, адміністрація президента вирішила, що плюсів від цього уповільнення більше, ніж мінусів і ризиків, — зазначив він.

За словами Грозєва, такі дії зараз можуть здаватися нелогічним і помилковим рішенням, але в той момент, можливо, комусь у владі вони здавалися правильним.

Тому не можна говорити обов’язково про те, що хтось злив цю операцію, а скоріше — припустився тактичної і стратегічної помилки, але вона критична, — зазначив він.

Водночас він спростував думку про те, що цю операцію не можна було завершити через те, що ФСБ нібито знала про її проведення і могла зашкодити на останньому етапі.

Цьому суперечать всі дані, які ми зібрали. ФСБ не розуміла нічого і після арешту цих 33 осіб, і після того, як білоруська сторона їх передала Росії. Переконання української сторони в тому, що ФСБ знала, помилкове. ФСБ нічого не знала, — наголосив він.

На думку Грозєва, найбільшою помилкою у цій ситуації є те, що напівзірвану операцію не перетворили на величезний плюс для України.

«Називаючи операцію операцією; публікуючи відразу всі дзвінки; тисячі хвилин слів зізнань найманців — це дало б доказову базу багатьом судовим справам, які зараз тривають, зокрема в Гаазі і Страсбурзі», — зазначив він.

Грозєва обнадіює те, що «вже визнали — така операція все-таки була», навіть якщо її намагаються назвати по-іншому.

Джерело: «Радіо НВ»