Во время задержания «вагнеровцев» в Беларуси, фото: «Укринформ»

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В Bellingcat, сообществе журналистских расследований, до сих пор не получили официальных объяснений от украинских властей о ситуации по задержанию так называемых вагнеровцев (российских наемников и военных преступников), которая сорвалась летом 2020 года.

Было сделано несколько безуспешных попыток получить объяснения от украинских властей. Главный расследователь Bellingcat Христо Грозева заявил об этом в интервью «Радио НВ».

Когда закончим документальный фильм, мы еще раз в последнюю минуту обратимся за комментариями, — отметил он.

По мнению Грозева, отсрочка проведения этой спецоперации на завершающем этапе не обязательно означает, что ее «сливали».

Здесь могут быть легитимные, но ошибочные действия. В наиболее невинном варианте, возможно, администрация президента решила, что плюсов от этого замедления больше, чем минусов и рисков, — отметил он.

По словам Грозева, такие действия сейчас могут казаться нелогичным и ошибочным решением, но в тот момент, возможно, кому-то во власти они казались правильными.

Поэтому нельзя говорить обязательно о том, что кто-то слил эту операцию, а скорее — допустил тактическую и стратегическую ошибку, но она критическая, — отметил он.

В то же время он опроверг мнение о том, что эту операцию нельзя было завершить из-за того, что ФСБ якобы знала о ее проведении и могла навредить на последнем этапе.

Этому противоречат все данные, которые мы собрали. ФСБ не понимала ничего и после ареста этих 33 человек, и после того, как белорусская сторона их передала России. Убеждение украинской стороны в том, что ФСБ знала, ошибочно. ФСБ ничего не знала, — подчеркнул он.

По мнению Грозева, самой большой ошибкой в этой ситуации является то, что полусорванную операцию не превратили в огромный плюс для Украины.

Называя операцию операцией; публикуя сразу все звонки; тысячи минут слов признаний наемников — это дало бы доказательную базу многим судебным делам, которые сейчас идут, в частности в Гааге и Страсбурге, — отметил он.



Грозева обнадеживает то, что «уже признали — такая операция все-таки была», даже если ее пытаются назвать по-другому.

Источник: «Радио НВ»