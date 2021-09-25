ВСК по Вагнеру вызывает журналиста из-за обнародования показаний Бурбы. Фото: УП

https://racurs.ua/n160720-vsk-po-vagneru-vyzyvaet-jurnalista-iz-za-obnarodovaniya-pokazaniy-burby.html

Ракурс

Дело вагнеровцев продолжает рассматривать Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады. Председатель комиссии Марьяна Безуглая вызывает для объяснений журналиста Юрия Бутусова.

Он обнародовал содержание показаний бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Василия Бурбы. О вызове на заседание Безуглая написала на странице в Facеbook.

По ее словам, на заседании ВСК присутствовали члены комиссии и сам Бурба, которые были единственными источниками информации. Это заседание было «грифованным» и поэтому подпадает под закон о государственной тайне.

«Генерал» Бутусов написал свою версию, что вчера говорил на заседании ВСК Бурба. Информация не соответствует действительности … Или же просто Бутусов взял и написал свою предыдущую версию, чтобы как-то, ну хоть как-то прилепиться к работе ВСК? Вызываю Юрия Бутусова на заседание, -написала Безуглая.



Напомним, 24 сентября ВСК заслушала показания бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Василия Бурбы. Журналист Юрий Бутусов отметил, что Бурба под протокол подтвердил все обстоятельства подготовки и провала спецоперации.