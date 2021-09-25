Илон Маск разводится с женой – что случилось. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Ракурс

Илон Маск, основатель Tesla и SpaсеX, и певица Граймс (Клэр Буше) расстались после трех лет отношений.

50-летний американский миллиардер подтвердил американскому порталу Page Six, что они с 33-летней артисткой больше не вместе.

Мы расстались, но все равно любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях. Моя работа требует, чтобы я жил в Техасе и много путешествовал за границу. А ее работа сосредоточена в Лос-Анджелесе. Кстати, сейчас она рядом со мной, а малыш Икс находится в соседней комнате, — рассказал Маск.

Судя по всему, Граймс и Маск действительно остались в дружеских отношениях. Пару недель назад они вместе посетили бал Met Gala, на котором собрались многие звезды кино, шоу-бизнеса и спорта.

Маск и Граймс были вместе с 2018 года. 4 мая 2020 года у пары родился сын, которого родители назвали X AE A-XII.

Источник: Page Six