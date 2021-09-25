Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Золотые монеты с портретом Меркель выпустили в Германии

Золотые монеты с портретом Меркель выпустили в Германии (ФОТО)

25 сен 2021, 19:06
999

В Германии онлайн-магазины драгоценных металлов начали предлагать новые сувенирные монеты из чистого золота.

Они уникальны тем, что на них в профиль изображен портрет канцлера Германии Ангелы Меркель, которая скоро покинет свой пост. Об этом сообщается на сайте аукциона MDM, который занимается продажей монет по всему миру.

Сувенир весом в 0,3 грамма стоит 49 евро. На монете можно увидеть годы, когда Меркель работала на посту канцлера: с 2005 по 2021 год.

Между тем более половины взрослых граждан Германии не жалеют об уходе Ангелы Меркель с поста канцлера. 52% участников проведенного соцопроса заявили, что не будут по ней скучать. При этом более трети (38%) заявили, что им будет не хватать Меркель, еще 10% не определились з ответом.

Как известно, Ангела Меркель является представителем Христианского демократического союза. Она руководила немецким правительством в течение последних 16 лет. Однако в 2021 году политик подтвердила свой отказ выдвигать кандидатуру на эту должность. Еще в 2018 году она заявила, что не будет участвовать в кампании на выборах в Бундестаг, которые запланированы на 26 сентября.


Напомним, Ангела Меркель после ухода с поста канцлера Германии ежемесячно будет получать около 15 тыс. евро пенсии.

Источник: MDM

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров