Золотые монеты с портретом Меркель выпустили в Германии

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Ракурс

В Германии онлайн-магазины драгоценных металлов начали предлагать новые сувенирные монеты из чистого золота.

Они уникальны тем, что на них в профиль изображен портрет канцлера Германии Ангелы Меркель, которая скоро покинет свой пост. Об этом сообщается на сайте аукциона MDM, который занимается продажей монет по всему миру.

Сувенир весом в 0,3 грамма стоит 49 евро. На монете можно увидеть годы, когда Меркель работала на посту канцлера: с 2005 по 2021 год.

Между тем более половины взрослых граждан Германии не жалеют об уходе Ангелы Меркель с поста канцлера. 52% участников проведенного соцопроса заявили, что не будут по ней скучать. При этом более трети (38%) заявили, что им будет не хватать Меркель, еще 10% не определились з ответом.

Как известно, Ангела Меркель является представителем Христианского демократического союза. Она руководила немецким правительством в течение последних 16 лет. Однако в 2021 году политик подтвердила свой отказ выдвигать кандидатуру на эту должность. Еще в 2018 году она заявила, что не будет участвовать в кампании на выборах в Бундестаг, которые запланированы на 26 сентября.

Напомним, Ангела Меркель после ухода с поста канцлера Германии ежемесячно будет получать около 15 тыс. евро пенсии.

Источник: MDM