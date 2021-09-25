Новий спосіб пошуку інопланетян запропонували астрофізики. Фото: sites

https://racurs.ua/ua/n160724-novyy-sposib-poshuku-inoplanetyan-zaproponuvaly-astrofizyky.html

Ракурс

Дослідження космосу просувається семимильними кроками. Фахівці запропонували створити пристрій, який зможуть помітити на інших планетах.

Вчений Андерс Сандберг з Оксфордського інституту впевнений, що на планетах, які за своїми характеристиками схожі на Землю, може існувати життя. Про це йдеться в повідомленні проекту SETI, який займається пошуком позаземних цивілізацій.

Астрофізик заявив, що шукати інопланетян потрібно за допомогою космічного суперкомп’ютера. Іншими словами, це має бути пристрій, який зможуть помітити всі планети навколо Землі. Таким чином, інопланетяни самі побачать цей сигнал і відвідають нашу планету.

Сферичний суперкомп’ютер повинен управлятися штучним інтелектом. Якщо він буде світитися інфрачервоним світлом, то пристрій можна буде побачити на великих відстанях. Такий комп’ютер Сандберг назвав сферичним суперкомп’ютером Дайсона.

Крім того, вчений вважає, що людям, які шукають позаземне життя, варто зосередитися на пошукові штучно створених об'єктів, оскільки саме вони можуть вказувати на наявність розвинених цивілізацій у Всесвіті.

Нагадаємо, раніше астрофізики виявили дві галактики, які розташовані на відстані у приблизно мільярд світлових років. Вчені зафіксували незвичайне явище, яке отримало назву PKS 2130−538.