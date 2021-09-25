Про модернізацію озброєння ЗСУ розповів головнокомандувач

Про оновлення озброєння ЗСУ розповів головнокомандувач. Фото: Главком

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Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний розповів про плани щодо модернізації радянського озброєння.

Це буде залежати від того, наскільки держава буде спроможна забезпечити наші потреби. Потреба в такому дійсно є. Необхідно і танки міняти, і вертольоти, — сказав він в інтерв’ю «Радіо Свободі».

Як приклад Залужний навів вертольоти Мі-8МСБ, в яких від радянських часів залишився тільки один фюзеляж, все решта виробляється на території України. Також наразі модернізовано половину танків.

На сьогодні ми не можемо на 100% забезпечити модернізацію танків, але наразі 50% вже модернізовані. Знову ж таки від радянського танка там залишився тільки корпус, — розповів командувач.

Міністерство оборони 17 вересня заявило, що в проекті державного бюджету на 2022 рік передбачено 5,95% від ВВП на фінансування сектору безпеки та оборони України. Відповідний показник у 2021 році становив 5,92%, а у 2020 році 5,45% від ВВП.

Нагадаємо, «Фенікс-1» прийнято на озброєння ЗСУ після низки успішних випробувань. Розробка застосовуватиметься у складі зенітного ракетного комплексу «Бук-М1». Трикоординатну радіолокаційну станцію розробило підприємство «Науково-виробничий комплекс «Іскра».

Джерело: «Радіо Свобода»