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Ракурс
Станцію виявлення цілей для «Буків» отримали ЗСУ. Фото: Міноброни

Станцію виявлення цілей для «Буків» отримали ЗСУ — що вміє «Фенікс» (ФОТО)

15 вер 2021, 13:41
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«Фенікс-1» прийнято на озброєння ЗСУ після низки успішних випробувань. Розробка застосовуватиметься у складі зенітного ракетного комплексу «Бук-М1».

Трикоординатну радіолокаційну станцію розробило підприємство «Науково-виробничий комплекс «Іскра». Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Розробка дозволяє автоматизовано виявляти та розпізнавати державну належність, класи та типи повітряних об'єктів, а також пеленгувати джерела активних шумових перешкод.

«Фенікс-1» дозволить ефективніше застосовувати підрозділи зенітних ракетних комплексів «Бук-М1».

Від попередніх версій сімейства РЛС 79К6/ 80К6, новинку відрізняє новий передавальний пристрій, що створений на сучасних твердотілих модулях, з використанням технології цифрових антенних решіток.


Крім того, «Фенікс» побудований на новітній елементній базі спеціальних обчислювачів радіолокаційних сигналів, які працюють за високоефективними алгоритмами.

Джерело: Ракурс


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