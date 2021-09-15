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Ракурс
Станция обнаружения целей для «Буков» получили ВСУ

Станция обнаружения целей для «Буков» получили ВСУ — что умеет «Феникс» (ФОТО)

15 сен 2021, 13:41
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«Феникс-1» принят на вооружение ВСУ после ряда успешных испытаний. Разработка будет применяться в составе зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

Трехкоординатную радиолокационную станцию ​​разработало предприятие «Научно-производственный комплекс «Искра». Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Разработка позволяет автоматизировано обнаруживать и распознавать государственную принадлежность, классы и типы воздушных объектов, а также пеленговать источники активных шумовых помех.

«Феникс-1» позволит эффективнее применять подразделения зенитных ракетных комплексов «Бук-М1».

От предыдущих версий семейства РЛС 79К6/80К6, новинку отличает новое передающее устройство, созданное на современных твердотельных модулях, с использованием технологии цифровых антенных решеток.


Кроме того, «Феникс» построен на новейшей элементной базе специальных вычислителей радиолокационных сигналов, работающих по высокоэффективным методам.

Источник: Ракурс


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