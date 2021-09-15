Станция обнаружения целей для «Буков» получили ВСУ — что умеет «Феникс» (ФОТО)https://racurs.ua/n160199-stanciya-obnarujeniya-celey-dlya-bukov-poluchili-vsu-chto-umeet-feniks-foto.htmlРакурс
«Феникс-1» принят на вооружение ВСУ после ряда успешных испытаний. Разработка будет применяться в составе зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».
Трехкоординатную радиолокационную станцию разработало предприятие «Научно-производственный комплекс «Искра». Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Разработка позволяет автоматизировано обнаруживать и распознавать государственную принадлежность, классы и типы воздушных объектов, а также пеленговать источники активных шумовых помех.
«Феникс-1» позволит эффективнее применять подразделения зенитных ракетных комплексов «Бук-М1».
От предыдущих версий семейства РЛС 79К6/80К6, новинку отличает новое передающее устройство, созданное на современных твердотельных модулях, с использованием технологии цифровых антенных решеток.
Кроме того, «Феникс» построен на новейшей элементной базе специальных вычислителей радиолокационных сигналов, работающих по высокоэффективным методам.