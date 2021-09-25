26 вересня – кого вітати зі святами та іменинами. Фото: volynpost.com

https://racurs.ua/ua/n160726-26-veresnya-kogo-vitaty-zi-svyatamy-ta-imenynamy.html

Ракурс

Церковне свято 26 вересня пам’яті Корнилія. Він був римським сотником, який був звернений до християнства апостолом Петром. Святий проживав в I столітті.

Хоча він і був язичником, але відрізнявся добрими справами та глибоким благочестям. Після зустрічі з апостолом Петром він увірував у Христа і прийняв хрещення. Колишній сотник залишив мирське життя і відправився з апостолом проповідувати Євангеліє.

День ангела святкують Ілля, Лук’ян, Петро, Микола та Олександр. У світі відзначають Всесвітній день здоров’я довкілля, Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, Європейський день мов та Всесвітній день контрацепції.

День в історії: