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26 вересня – кого вітати зі святами та іменинами. Фото: volynpost.com
26 вересня — кого вітати зі святами та іменинамиhttps://racurs.ua/ua/n160726-26-veresnya-kogo-vitaty-zi-svyatamy-ta-imenynamy.htmlРакурс
Церковне свято 26 вересня пам’яті Корнилія. Він був римським сотником, який був звернений до християнства апостолом Петром. Святий проживав в I столітті.
Хоча він і був язичником, але відрізнявся добрими справами та глибоким благочестям. Після зустрічі з апостолом Петром він увірував у Христа і прийняв хрещення. Колишній сотник залишив мирське життя і відправився з апостолом проповідувати Євангеліє.
День ангела святкують Ілля, Лук’ян, Петро, Микола та Олександр. У світі відзначають Всесвітній день здоров’я довкілля, Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, Європейський день мов та Всесвітній день контрацепції.
День в історії:
- 1960 — Фідель Кастро виголосив найдовшу промову в історії ООН. Вона тривала 4 год 29 хв;
- 1960 — Кеннеді та Ніксон провели між собою перші в історії виборів президентів США телевізійні дебати;
- 1962 — проголошено Єменську Арабську Республіку;
- 1969 — вийшов останній студійний альбом гурту «Бітлз» Abbey Road;
- 1977 — Чорнобильська АЕС дала перший струм;
- 1991 — встановлено консульські відносини між Україною й Австрією;
- 1995 — Україна прийнята до Ради Європи.
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