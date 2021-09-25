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Ракурс
26 вересня – кого вітати зі святами та іменинами. Фото: volynpost.com

26 вересня — кого вітати зі святами та іменинами

25 вер 2021, 20:52
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Церковне свято 26 вересня пам’яті Корнилія. Він був римським сотником, який був звернений до християнства апостолом Петром. Святий проживав в I столітті.

Хоча він і був язичником, але відрізнявся добрими справами та глибоким благочестям. Після зустрічі з апостолом Петром він увірував у Христа і прийняв хрещення. Колишній сотник залишив мирське життя і відправився з апостолом проповідувати Євангеліє.

День ангела святкують Ілля, Лук’ян, Петро, Микола та Олександр. У світі відзначають Всесвітній день здоров’я довкілля, Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, Європейський день мов та Всесвітній день контрацепції.


День в історії:

  • 1960 — Фідель Кастро виголосив найдовшу промову в історії ООН. Вона тривала 4 год 29 хв;
  • 1960 — Кеннеді та Ніксон провели між собою перші в історії виборів президентів США телевізійні дебати;
  • 1962 — проголошено Єменську Арабську Республіку;
  • 1969 — вийшов останній студійний альбом гурту «Бітлз» Abbey Road;
  • 1977 — Чорнобильська АЕС дала перший струм;
  • 1991 — встановлено консульські відносини між Україною й Австрією;
  • 1995 — Україна прийнята до Ради Європи.

Джерело: Ракурс


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