Усик победил Джошуа и стал чемпионом мира по боксу

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Ракурс

Бой Александра Усика и Джошуа состоялся на арене «Тоттенхэм» в Лондоне 25 сентября. Для украинца этот поединок был первым чемпионским в супертяжелом весе. Усик победил единогласным решением судей — в конце поединка он активизировался и провел ряд результативных атак, которые в итоге склонили результат в его пользу.

Боксер отобрал у британца мировое чемпионство в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Усик победил Джошуа единоличным решением судей со счетом 117−112, 116−112, 115−113. Представитель Британии не смог защитить свои титулы и лишился четырех поясов.

С победой Усика поздравил президент Владимир Зеленский.

Украина возвращает свое! Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO — снова, как это и должно быть, принадлежат украинцам! Саня, спасибо! Все мы не спали, все мы не сомневались, все мы не сдерживали эмоций! Тяжелая, но так еще более ценная победа, — написал глава государства в Твиттере.



Напомним, предстоящий бой стал для Усика третьим в супертяжелом весе. Ранее он побеждал Чазза Уизерспуна (техническим нокаутом) и Дерека Чисору (по очкам).