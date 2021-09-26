Выборы в Харькове. Фото: Зеркало недели

https://racurs.ua/n160745-vybory-v-harkove-odnomu-iz-kandidatov-otkazali-v-registracii.html

Ракурс

Выборы в Харькове начнутся уже 31 октября. Харьковская городская территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидату на должность мэра города.

Причиной отказа стало предоставление неполного пакета документов. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

В регистрации отказали самовыдвиженцу Виктору Кеммелю. Мужчина не добавил к пакету документов согласие на обнародование биографических сведений и обработку персональных данных в связи с участием в местных выборах. Кроме этого, он не подал документы о внесении денежного залога, автобиографию на бумажном носителе и в электронном виде, фото и копии паспорта.

Сейчас заявки на участие в избирательной гонке подали:

лидер харьковской ячейки «Национального корпуса» Константин Немичев;

бывший мэр Харькова и экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин;

депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ Валерий Говоров;

депутат Харьковского горсовета от Партии Шария Владимир Плетнев;

экс-депутат Харьковского горсовета от Партии регионов Дмитрий Маринин;

Предприниматель и член партии «Наш край» Александр Кондрусик.

В частности, партия «Блок Кернеса» будет выдвигать на должность исполняющего обязанности мэра Харькова Игоря Терехова. Партия «Европейская солидарность» выдвинула кандидатом на пост мэра Харькова депутата Харьковского облсовета Александра Скорика.

Напомним, ранее мы сообщали, что выборы в Харькове будут проходить при участии кандидата от проукраинских сил, который станет конкурентом Михаила Добкина и Игоря Терехова.