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Ракурс
Медвежонок Меркель. Фото: The Washington Post

Мишек Меркель снесли с полок магазинов в Германии (ФОТО)

26 сен 2021, 16:55
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Ангела Меркель, канцлер Германии, покидает свой пост. В честь этого в Германии создали партию плюшевых мишек в виде канцлера, которая находилась во главе государства 16 лет.

Всю серию эксклюзивных игрушек уже раскупили. Об этом пишет The Washington Post.

Медвежонок Меркель. Фото: The Washington PostСообщается, что игрушка была выпущена ограниченным тиражом в 500 штук. Сама Ангела Меркель получит своего мишку на церемонии выборов в Германии. Стоимость уникального медвежонка составляет 189 евро.

По высоте мишка достигает 38 см, на нижней части лапки игрушки вышита цифра 16 — это годы пребывания Меркель на посту. Медведь получил парик, похожий на прическу канцлера, его также украсили бисерным ожерельем в цветах немецкого флага. Руки медвежонка сложены в «Merkel-Raute» — фирменном жесте Меркель. Также мишка носит традиционный костюм, похожий на костюм канцлера.


Напомним, ранее мы сообщали, что в Германии онлайн-магазины драгоценных металлов начали предлагать новые сувенирные монеты из чистого золота. Они уникальны тем, что на них в профиль изображен портрет канцлера Германии Ангелы Меркель, которая скоро покинет свой пост.

Источник: Washington Post

Источник: Ракурс


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