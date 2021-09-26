Медвежонок Меркель. Фото: The Washington Post

https://racurs.ua/n160744-mishek-merkel-snesli-s-polok-magazinov-v-germanii-foto.html

Ракурс

Ангела Меркель, канцлер Германии, покидает свой пост. В честь этого в Германии создали партию плюшевых мишек в виде канцлера, которая находилась во главе государства 16 лет.

Всю серию эксклюзивных игрушек уже раскупили. Об этом пишет The Washington Post.

Сообщается, что игрушка была выпущена ограниченным тиражом в 500 штук. Сама Ангела Меркель получит своего мишку на церемонии выборов в Германии. Стоимость уникального медвежонка составляет 189 евро.

По высоте мишка достигает 38 см, на нижней части лапки игрушки вышита цифра 16 — это годы пребывания Меркель на посту. Медведь получил парик, похожий на прическу канцлера, его также украсили бисерным ожерельем в цветах немецкого флага. Руки медвежонка сложены в «Merkel-Raute» — фирменном жесте Меркель. Также мишка носит традиционный костюм, похожий на костюм канцлера.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Германии онлайн-магазины драгоценных металлов начали предлагать новые сувенирные монеты из чистого золота. Они уникальны тем, что на них в профиль изображен портрет канцлера Германии Ангелы Меркель, которая скоро покинет свой пост.

Источник: Washington Post