Меган Маркл. Фото: Daily Mail

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Ракурс

Меган Маркл, герцогиня Сассекская и жена принца Гарри, надела украшения стоимостью более 30 тыс. долл. и призвала к равенству и справедливости при вакцинации от коронавируса.

Такие заявления она сделала на мероприятии в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail.

Герцогиня Сассекская заявила, что каждый человек на планете имеет право получить вакцину от коронавируса, однако в реальности этого не происходит. Пока в США и некоторых других странах можно пойти и привиться где угодно, миллиарды людей по всему миру лишены такой возможности.

Королевская особа назвала неправильным то, что большое число вакцин поступает только в десятку богатых стран.

При этом во время выступления на жене принца Гарри было надето белое платье от Valentino стоимостью 4,5 тыс. долл. и украшения Cartier — серьги за 16,5 тыс. долл., часы за 12 тыс. долл. и браслет за 6,9 тыс. долл.

Напомним, ранее мы сообщали, что Меган Маркл получила новый титул, правда, весьма нелестный.

Источник: Daily Mail