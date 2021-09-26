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Ракурс
Меган Маркл. Фото: Daily Mail

Меган Маркл закликала до рівності у прикрасах за 30 тисяч доларів (ФОТО)

26 вер 2021, 16:27
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Меган Маркл, герцогиня Сассекська і дружина принца Гаррі, вдягла прикраси вартістю понад 30 тис. дол. і закликала до рівності та справедливості під час вакцинації від коронавірусу.

Такі заяви вона зробила на заході в Нью-Йорку. Про це повідомляє Daily Mail.

Меган Маркл. Фото: Daily MailГерцогиня Сассекська заявила, що кожна людина на планеті має право отримати вакцину від коронавірусу, проте в реальності цього не відбувається. Поки в США й деяких інших країнах можна піти та зробити щеплення будь-де, мільярди людей по всьому світу позбавлені такої можливості.

Меган Маркл. Фото: Daily MailКоролівська особа назвала неправильним те, що велика кількість вакцин надходить тільки десятці багатих країн.

Меган Маркл. Фото: Daily MailВодночас під час виступу на дружині принца Гаррі було одягнуто біле плаття від Valentino вартістю 4,5 тис. дол. та прикраси Cartier — сережки за 16,5 тис. дол., годинник за 12 тис. дол. і браслет за 6,9 тис. дол.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Меган Маркл отримала новий титул, правда, вельми невтішний.

Джерело: Daily Mail

Джерело: Ракурс


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