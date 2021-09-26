Меган Маркл. Фото: Daily Mail

https://racurs.ua/ua/n160743-megan-markl-zaklykala-do-rivnosti-v-prykrasah-za-30-tysyach-dolariv-foto.html

Ракурс

Меган Маркл, герцогиня Сассекська і дружина принца Гаррі, вдягла прикраси вартістю понад 30 тис. дол. і закликала до рівності та справедливості під час вакцинації від коронавірусу.

Такі заяви вона зробила на заході в Нью-Йорку. Про це повідомляє Daily Mail.

Герцогиня Сассекська заявила, що кожна людина на планеті має право отримати вакцину від коронавірусу, проте в реальності цього не відбувається. Поки в США й деяких інших країнах можна піти та зробити щеплення будь-де, мільярди людей по всьому світу позбавлені такої можливості.

Королівська особа назвала неправильним те, що велика кількість вакцин надходить тільки десятці багатих країн.

Водночас під час виступу на дружині принца Гаррі було одягнуто біле плаття від Valentino вартістю 4,5 тис. дол. та прикраси Cartier — сережки за 16,5 тис. дол., годинник за 12 тис. дол. і браслет за 6,9 тис. дол.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Меган Маркл отримала новий титул, правда, вельми невтішний.

Джерело: Daily Mail