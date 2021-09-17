Меган Маркл і принц Гаррі з'явилися на обкладинці журналу Time. Фото: spletnik.ru

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Ракурс

Меган Маркл та принц Гаррі, герцоги Сассекські, увійшли в топ-100 найвпливовіших людей світу 2021 року за версією журналу Time.

На фотографії, приуроченої до цієї події, принц Гаррі і його дружина, колишня актриса Меган Маркл, позують на терасі свого маєтку. Про це пише Daily Mail.

Принц одягнув чорну сорочку та штани, стоячи позаду дружини та спираючись на її плече. Маркл, своєю чергою, одягла аналогічний образ у білому кольорі, з'єднавши перед собою руки.

На інших кадрах, зроблених під час фотосесії, герцоги Сассекські позують в образах темно-зеленого кольору в саду свого будинку. Меган Маркл одягнена в водолазку, штани та пальто, а її чоловік — в класичний костюм і білу сорочку.

Стилісти бачать в образах Гаррі й Маркл символ їхнього зростання і розвитку за останні кілька років. Також деякі експерти в позі Меган на обкладинці Time побачили владу над чоловіком.

Нагадаємо, герцогиня отримала новий титул, правда, дуже невтішний. Відомий британський телеведучий Пірс Морган публічно назвав її «принцесою Піноккіо», маючи на увазі, що Маркл занадто часто бреше.

Джерело: Daily Mail