Меган Маркл отримала новий несподіваний титул. Фото: The Sun

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Ракурс

Меган Маркл, герцогиня Сассекська, отримала новий титул, правда, дуже невтішний. Відомий британський телеведучий Пірс Морган публічно назвав її «принцесою Піноккіо», маючи на увазі, що Маркл занадто часто бреше.

Свій коментар ведучий зробив, відреагувавши на здобуту перемогу — зняття звинувачень, висунутих на вимогу Маркл. Про це повідомило видання The Sun.

У березні під час телешоу «Доброго ранку, Британія» Пірс заявив, що не вірить жодному слову з того, що розповіла Меган в інтерв’ю Опрі Вінфрі.

Особливо його обурило твердження Маркл, що, живучи в королівській родині, вона в якийсь момент була нібито близька до самогубства. А Єлизавета і її рідні начебто відмовили їй в праві звернутися до психотерапевта за допомогою.

Подальший розвиток подій підтвердив правоту Моргана. Однак після його виступу вагітна в той час герцогиня зателефонувала начальниці телеведучого і вимагала його звільнення, пославшись на свій вразливий стан.

В результаті Пірс втратив роботу. Однак він не змирився і поскаржився в OFCOM — організацію, що здійснює нагляд за дотриманням правил теле- і радіомовлення. Ця організація виправдала Моргана. В її рішенні зазначається, що Пірс мав повне право критикувати Маркл і заборонити йому робити це означало б грубе порушення закону про свободу слова.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі оселилися в особняку, поруч із яким розташовується гігантська фабрика марихуани. Теплиці з наркотичними речовинами виявили в поселенні Монтесіто, штат Каліфорнія.

Джерело:The Sun