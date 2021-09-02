Меган Маркл обрела новый неожиданный титул

Меган Маркл обрела новый неожиданный титулhttps://racurs.ua/n159565-megan-markl-obrela-novyy-neojidannyy-titul.htmlРакурс
Меган Маркл, герцогиня Сассекская, получила новый титул, правда, весьма нелестный. Известный британский телеведущий Пирс Морган публично назвал ее «принцессой Пиноккио», имея в виду, что Маркл слишком часто лжет.
Свой комментарий ведущий сделал, отреагировав на одержанную им победу — снятие с него обвинений, выдвинутых по требованию Маркл. Об этом сообщило издание The Sun.
В марте во время телешоу «Доброе утро, Британия» Пирс заявил, что не верит ни одному слову из того, что рассказала Меган в интервью Опре Уинфри.
Особенно его возмутило утверждение Маркл, что, живя в королевской семье, она в какой-то момент была будто бы близка к самоубийству. А Елизавета и ее родные якобы отказали ей в праве обратиться к психотерапевту за помощью, чтобы не повредить имиджу королевского семейства.
Дальнейшее развитие событий подтвердило правоту Моргана. Однако после его выступления беременная в то время герцогиня позвонила начальнице телеведущего и потребовала его уволить, сославшись на свое уязвимое состояние.
В результате Пирс лишился работы. Однако он не смирился и пожаловался в OFCOM — организацию, осуществляющую надзор за соблюдением правил теле- и радиовещания. Эта организация оправдала Моргана. В ее решении говорится, что Пирс имел полное право критиковать Маркл и запретить ему делать это означало бы совершить грубое нарушение закона о свободе слова.
Напомним, Меган Маркл и принц Гарри поселились в особняке, рядом с которым располагается гигантская фабрика марихуаны. Теплицы с наркотическими веществами обнаружили в поселении Монтесито, штат Калифорния.
Источник: The Sun