Меган Маркл обрела новый неожиданный титул

Меган Маркл обрела неожиданный титул. Фото: The Sun

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Ракурс

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, получила новый титул, правда, весьма нелестный. Известный британский телеведущий Пирс Морган публично назвал ее «принцессой Пиноккио», имея в виду, что Маркл слишком часто лжет.

Свой комментарий ведущий сделал, отреагировав на одержанную им победу — снятие с него обвинений, выдвинутых по требованию Маркл. Об этом сообщило издание The Sun.

В марте во время телешоу «Доброе утро, Британия» Пирс заявил, что не верит ни одному слову из того, что рассказала Меган в интервью Опре Уинфри.

Особенно его возмутило утверждение Маркл, что, живя в королевской семье, она в какой-то момент была будто бы близка к самоубийству. А Елизавета и ее родные якобы отказали ей в праве обратиться к психотерапевту за помощью, чтобы не повредить имиджу королевского семейства.

Дальнейшее развитие событий подтвердило правоту Моргана. Однако после его выступления беременная в то время герцогиня позвонила начальнице телеведущего и потребовала его уволить, сославшись на свое уязвимое состояние.

В результате Пирс лишился работы. Однако он не смирился и пожаловался в OFCOM — организацию, осуществляющую надзор за соблюдением правил теле- и радиовещания. Эта организация оправдала Моргана. В ее решении говорится, что Пирс имел полное право критиковать Маркл и запретить ему делать это означало бы совершить грубое нарушение закона о свободе слова.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри поселились в особняке, рядом с которым располагается гигантская фабрика марихуаны. Теплицы с наркотическими веществами обнаружили в поселении Монтесито, штат Калифорния.

Источник: The Sun