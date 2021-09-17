Меган Маркл и принц Гарри появились на обложке журнала Time. Фото: spletnik.ru

https://racurs.ua/n160342-megan-markl-i-princ-garri-poyavilis-na-oblojke-jurnala-time-foto.html

Ракурс

Меган Маркл и принц Гарри, герцоги Сассекские, вошли в топ-100 самых влиятельных людей мира 2021 года по версии журнала Time.

На фотографии, приуроченной к этому событию, принц Гарри и его супруга, бывшая актриса Меган Маркл, позируют на террасе своего имения. Об этом пишет Daily Mail.

Принц запечатлен в черных рубашке и брюках, стоя позади жены и опираясь на ее плечо. Маркл, в свою очередь, надела аналогичный наряд белого цвета, соединив перед собой руки.

На других кадрах, сделанных во время фотосессии, герцоги Сассекские позируют в образах темно-зеленого цвета в саду своего дома. Меган Маркл одета в водолазку, брюки и пальто, а ее муж — в классический костюм и белую рубашку.

Стилисты видят в нарядах Гарри и Маркл символ их роста и развития за последние несколько лет. Также некоторые эксперты в позе Меган на обложке Time увидели власть над мужем.

Напомним, герцогиня получила новый титул, правда, весьма нелестный. Известный британский телеведущий Пирс Морган публично назвал ее «принцессой Пиноккио», имея в виду, что Маркл слишком часто лжет.

Источник: Daily Mail