Три джекпота выиграл американец – в чем секрет везения. Фото: Daily Star

https://racurs.ua/n160341-tri-djekpota-vyigral-amerikanec-v-chem-sekret-vezeniya-foto.html

Ракурс

Сорвать джекпот американцу посчастливилось трижды за четыре года. Житель Северной Каролины Терри Сплаун годами покупал лотерейные билеты разных компаний в одном магазине.

Свой первый миллион долларов он выиграл в 2017 году. Через два года мужчина снова купил лотерейный билет в том же месте и получил еще 1 млн долл. Об этом сообщает Daily Star.

Третий джекпот американец сорвал 8 сентября — в этот раз он получил 70,7 тыс. долл. после вычета налогов. Счастливчик рассказал, что ему очень нравится выигрывать, «потому что это весело».

Компания-организатор лотереи поздравила американца с выигрышем в своем аккаунте в Twitter.

Я хочу, чтобы Терри покупал мне лотерейные билеты! Три раза сорвать джекпот! Это сумасшествие, — прокомментировал пост один из пользователей.

Напомним, вакцинация от коронавируса принесла миллион долларов американской студентке. Девушка, которая учится в Университете штата Орегон, выиграла в лотерею среди вакцинированных от COVID-19.