Три джекпоти виграв американець – в чому секрет везіння. Фото: Daily Star

https://racurs.ua/ua/n160341-try-djekpoty-vygrav-amerykanec-v-chomu-sekret-vezinnya-foto.html

Ракурс

Зірвати джекпот американцеві пощастило тричі за чотири роки. Житель Північної Кароліни Террі Сплаун роками купував лотерейні білети різних компаній в одному магазині.

Свій перший мільйон доларів він виграв у 2017 році. Через два роки чоловік знову купив лотерейний білет в тому ж місці та отримав ще 1 млн дол. Про це повідомляє Daily Star.

Третій джекпот американець зірвав 8 вересня — цього разу він отримав 70,7 тис. дол. після відрахування податків. Щасливчик розповів, що йому дуже подобається вигравати, «тому що це весело».

Компанія-організатор лотереї привітала американця з виграшем у своєму акаунті в Twitter.

Я хочу, щоб Террі купував мені лотерейні білети! Тричі зірвати джекпот! Це божевілля, — прокоментував пост один з користувачів.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу принесла мільйон доларів американській студентці. Дівчина, котра навчається в Університеті штату Орегон, виграла у лотерею серед вакцинованих від COVID-19.

Джерело: Daily Star