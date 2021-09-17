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Ракурс
Три джекпоти виграв американець – в чому секрет везіння. Фото: Daily Star

Три джекпоти виграв американець — в чому секрет везіння (ФОТО)

17 вер 2021, 17:50
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Зірвати джекпот американцеві пощастило тричі за чотири роки. Житель Північної Кароліни Террі Сплаун роками купував лотерейні білети різних компаній в одному магазині.

Свій перший мільйон доларів він виграв у 2017 році. Через два роки чоловік знову купив лотерейний білет в тому ж місці та отримав ще 1 млн дол. Про це повідомляє Daily Star.

Третій джекпот американець зірвав 8 вересня — цього разу він отримав 70,7 тис. дол. після відрахування податків. Щасливчик розповів, що йому дуже подобається вигравати, «тому що це весело».

Компанія-організатор лотереї привітала американця з виграшем у своєму акаунті в Twitter.

Я хочу, щоб Террі купував мені лотерейні білети! Тричі зірвати джекпот! Це божевілля, — прокоментував пост один з користувачів.


Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу принесла мільйон доларів американській студентці. Дівчина, котра навчається в Університеті штату Орегон, виграла у лотерею серед вакцинованих від COVID-19.

Джерело: Daily Star

Джерело: Ракурс


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