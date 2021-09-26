Путин готов встретиться с Зеленским, но есть нюанс — Кремльhttps://racurs.ua/n160742-putin-gotov-vstretitsya-s-zelenskim-no-est-nuans-kreml.htmlРакурс
Встреча Путина и Зеленского не произойдет в ближайшее время, поскольку президента Российской Федерации не устраивает позиция Украины касательно минских договоренностей.
В Кремле считают, что минский комплекс мероприятий становится «камнем преткновения» для организации такой встречи. Об этом сообщает ТАСС.
Ну да, президент Российской Федерации, что называется, был готов вчера. И здесь камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации минского комплекса мероприятий зашла в тупик, — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Спикер Путина отметил, что этот тупик связан только с позицией Украины и якобы нежеланием выполнять минские соглашения.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Офисе президента Украины назвали условие, при котором может произойти встреча Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.
Источник: ТАСС