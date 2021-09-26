Зеленський і Путін. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n160742-putin-gotovyy-zustritysya-z-zelenskym-ale-ie-nuans-kreml.html

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Зустріч Путіна й Зеленського не відбудеться найближчим часом, оскільки президента Російської Федерації не влаштовує позиція України щодо мінських домовленостей.

У Кремлі вважають, що мінський комплекс заходів стає «каменем спотикання» для організації такої зустрічі. Про це повідомляє ТАСС.

Ну так, президент Російської Федерації, що називається, був готовий учора. І тут камінь спотикання який? Ми знаходимося в ситуації, коли робота з реалізації мінського комплексу заходів зайшла в глухий кут, — зазначив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Речник Путіна наголосив, що цей глухий кут пов’язаний тільки з позицією України й нібито небажанням виконувати мінські угоди.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Офісі президента України назвали умову, за якою може відбутися зустріч Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.

Джерело: ТАСС