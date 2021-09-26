Погода в Європі. Карта: Gismeteo

https://racurs.ua/ua/n160741-teplyy-pochatok-tyjnya-poobicyaly-synoptyky-karta.html

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Погода в Україні 27 вересня переважатиме сонячна та тепла. У всіх регіонах розпочнеться друге бабине літо.

Температура повітря сягатиме +19° вище нуля. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода у Києві 27 вересня здивує теплими сонячними променями. Вночі температуру повітря прогнозують 7−9° тепла, а вдень повітря прогріється до 13−15° вище нуля.

Погода в Харкові прогнозується відносно тепла, без опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 6−8° тепла, а вдень піднімуться до 13−15° із позначкою плюс.

Погода в Одесі завтра зігріватиме теплом. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 10−12° тепла, а вдень обіцяють 17−19° вище нуля.

Погодні умови у Львові в понеділок стануть максимально комфортними — дощів не очікується. Стовпчики термометрів вночі покажуть 6−8° тепла, а вдень обіцяють 16−18° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 27 вересня прогнозується неспокійна. Впродовж доби спостерігатимуться невеликі магнітні бурі.

Джерело: Gismeteo