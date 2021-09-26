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Погода в Европе. Фото: istock

Теплое начало недели пообещали синоптики (КАРТА)

26 сен 2021, 15:19
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Погода в Украине 27 сентября будет преобладать солнечная и теплая. Во всех регионах начнется второе бабье лето.

Температура воздуха будет достигать +19° выше нуля. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Европе. Карта: Gismeteo

Осадки в Европе. Карта: GismeteoПогода в Киеве 27 сентября удивит теплыми солнечными лучами. Ночью температуру воздуха прогнозируют 7−9° тепла, а днем воздух прогреется до 13−15° выше нуля.

Погода в Киеве. Карта: Gismeteo

Погода в Харькове прогнозируется относительно теплая, без осадков. Столбики термометров ночью опустятся до 6−8° тепла, а днем поднимутся до 13−15° с отметкой плюс.

Погода в Харькове. Карта: GismeteoПогода в Одессе завтра будет согревать теплом. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 10−12° тепла, а днем обещают 17−19° выше нуля.

Погода в Одессе. Карта: GismeteoПогодные условия во Львове в понедельник станут максимально комфортными — дождей не ожидается. Столбики термометров ночью покажут 6−8° тепла, а днем обещают 16−18° тепла.


Погода во Львове. Карта: GismeteoГеомагнитная обстановка в Украине 27 сентября прогнозируется неспокойная. В течение суток будут наблюдаться небольшие магнитные бури.

Геомагнитная обстановка. Карта: GismeteoИсточник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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