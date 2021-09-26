Погода в Европе. Фото: istock

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Ракурс

Погода в Украине 27 сентября будет преобладать солнечная и теплая. Во всех регионах начнется второе бабье лето.

Температура воздуха будет достигать +19° выше нуля. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 27 сентября удивит теплыми солнечными лучами. Ночью температуру воздуха прогнозируют 7−9° тепла, а днем воздух прогреется до 13−15° выше нуля.

Погода в Харькове прогнозируется относительно теплая, без осадков. Столбики термометров ночью опустятся до 6−8° тепла, а днем поднимутся до 13−15° с отметкой плюс.

Погода в Одессе завтра будет согревать теплом. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 10−12° тепла, а днем обещают 17−19° выше нуля.

Погодные условия во Львове в понедельник станут максимально комфортными — дождей не ожидается. Столбики термометров ночью покажут 6−8° тепла, а днем обещают 16−18° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 27 сентября прогнозируется неспокойная. В течение суток будут наблюдаться небольшие магнитные бури.

Источник: Gismeteo