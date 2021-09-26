Помогает ли прививка от гриппа против COVID-19, рассказали ученые. Фото: khoda.gov.ua

https://racurs.ua/n160740-pomogaet-li-privivka-ot-grippa-protiv-covid-19-rasskazali-uchenye.html

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Коронавирус в мире продолжает активно распространяться. Ученые уверяют, что вакцина от гриппа помогает организму защититься от COVID-19 и избежать тяжелого течения болезни.

Во время исследования ученые проанализировали 75 тыс. медицинских карт пациентов из разных стран. Результаты исследования опубликованы на medRxiv.

Выбирались именно те пациенты, которые не были вакцинированы от гриппа, а также те, кто привился, но в период от полугода до двух недель до момента диагностирования коронавируса.

Пациенты для исследования были отобраны с учетом возраста, пола и состояния здоровья. Как оказалось, существует статистическая зависимость между риском тяжелого течения COVID-19 и прививкой от гриппа.

У непривитых от гриппа пациентов на 40% больше риск быть госпитализированным с коронавирусом, чем у привитых. То же самое касается и различных побочных эффектов коронавируса, включая проблемы с сердечно-сосудистой системой и возникновение тромбов.

По словам ученых, вакцины от гриппа имеют защитный эффект для тех, кто уже заболел COVID-19. Они могут помочь людям, которые по тем или иным причинам не могут привиться именно от коронавируса.

Напомним, коронавирус может вызвать выработку иммунной системой так называемых аутоантител. В конечном итоге они могут поражать здоровые ткани и вызывать воспалительные заболевания. Такие последствия возникали после тяжелой формы коронавируса. Эксперты призвали людей сделать прививки от коронавирусной инфекции.

Источник: medRxiv