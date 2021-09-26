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Ракурс
Умер один из основателей культовой рок-группы. Фото: novyny.live

Умер один из основателей культовой рок-группы (ФОТО, ВИДЕО)

26 сен 2021, 13:47
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Умер Алан Ланкастер, основатель британской рок-группы Status Quo, в возрасте 72 лет. Мужчина какое-то время страдал от рассеянного склероза.

Музыкант скончался в своем доме в Австралии, где прожил 45 лет. Об этом сообщил близкий друг музыканта Крейг Беннет.

Я убит горем, объявив о кончине Алана Ланкастера, британского короля музыки, бога гитары и члена-основателя культовой группы Status Quo, — написал Беннетт.

По его словам, Алан до последнего выступал на сцене в рамках туров по воссоединению группы.

Он продолжал играть перед тысячами обожающих его фанатов и любил быть частью группы, — отметил близкий друг музыканта.

Status Quo — британская рок-группа, основанная бас-гитаристом Аланом Ланкастером и гитаристом Фрэнсисом Росси в 1962 году в Лондоне. Группа играла в стиле рок-н-ролл с элементами ритм-энд-блюза и буги-вуги.


С 2005 года является рекордсменом Великобритании по количеству синглов, входивших в официальный чарт. 22 сингла группы входили в британскую «десятку». Общемировой тираж всех пластинок Status Quo к 2008 году составил 118 млн.

Источник: Ракурс


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