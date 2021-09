Умер Алан Ланкастер, основатель британской рок-группы Status Quo, в возрасте 72 лет. Мужчина какое-то время страдал от рассеянного склероза.

Музыкант скончался в своем доме в Австралии, где прожил 45 лет. Об этом сообщил близкий друг музыканта Крейг Беннет.

It is with immense sadness that we share news of the passing of @Status_Quo legend Alan Lancaster. It was a great privilege for us to work with Alan in recent years. Our condolences go to his family and friends. RIP Nuff, sleep well ��#AlanLancaster#RIPNuffpic.twitter.com/aH86DfWZHo