Умер один из основателей культовой рок-группы. Фото: novyny.live

https://racurs.ua/n160739-umer-odin-iz-osnovateley-kultovoy-rok-gruppy-foto-video.html

Ракурс

Умер Алан Ланкастер, основатель британской рок-группы Status Quo, в возрасте 72 лет. Мужчина какое-то время страдал от рассеянного склероза.

Музыкант скончался в своем доме в Австралии, где прожил 45 лет. Об этом сообщил близкий друг музыканта Крейг Беннет.

It is with immense sadness that we share news of the passing of @Status_Quo legend Alan Lancaster. It was a great privilege for us to work with Alan in recent years. Our condolences go to his family and friends. RIP Nuff, sleep well ��#AlanLancaster#RIPNuffpic.twitter.com/aH86DfWZHo — Barrel And Squidger Records (@Chief_Squidger) September 26, 2021

Я убит горем, объявив о кончине Алана Ланкастера, британского короля музыки, бога гитары и члена-основателя культовой группы Status Quo, — написал Беннетт.

По его словам, Алан до последнего выступал на сцене в рамках туров по воссоединению группы.

Он продолжал играть перед тысячами обожающих его фанатов и любил быть частью группы, — отметил близкий друг музыканта.

Status Quo — британская рок-группа, основанная бас-гитаристом Аланом Ланкастером и гитаристом Фрэнсисом Росси в 1962 году в Лондоне. Группа играла в стиле рок-н-ролл с элементами ритм-энд-блюза и буги-вуги.

С 2005 года является рекордсменом Великобритании по количеству синглов, входивших в официальный чарт. 22 сингла группы входили в британскую «десятку». Общемировой тираж всех пластинок Status Quo к 2008 году составил 118 млн.