Помер один із засновників культової рок-групи. Фото: novyny.live

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Ракурс

Помер Алан Ланкастер, засновник британської рок-групи Status Quo, у віці 72 років. Чоловік якийсь час страждав від розсіяного склерозу.

Музикант помер у своєму будинку в Австралії, де прожив 45 років. Про це повідомив близький друг музиканта Крейг Беннетт.

It is with immense sadness that we share news of the passing of @Status_Quo legend Alan Lancaster. It was a great privilege for us to work with Alan in recent years. Our condolences go to his family and friends. RIP Nuff, sleep well ��#AlanLancaster#RIPNuffpic.twitter.com/aH86DfWZHo — Barrel And Squidger Records (@Chief_Squidger) September 26, 2021

Я убитий горем, оголосивши про смерть Алана Ланкастера, британського короля музики, бога гітари та члена-засновника культової групи Status Quo, — написав Беннетт.

За його словами, Алан до останнього виступав на сцені в рамках турів після возз'єднання групи.

Він продовжував грати перед тисячами фанатів, які його обожнювали, та любив бути частиною групи, — зазначив близький друг музиканта.

Status Quo — британська рок-група, заснована бас-гітаристом Аланом Ланкастером і гітаристом Френсісом Россі в 1962 році в Лондоні. Гурт грав в стилі рок-н-рол з елементами ритм-енд-блюзу і бугі-вугі.

З 2005 року є рекордсменом Великої Британії за кількістю синглів, які входили в офіційний чарт. 22 сингли групи входили в британську «десятку». Загальносвітовий тираж усіх платівок Status Quo до 2008 року склав 118 млн.