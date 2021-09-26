Світ на межі ядерного знищення – заява ООН. Фото: rcrs.sumdu.edu.ua

https://racurs.ua/ua/n160738-svit-na-meji-yadernogo-znyschennya-zayava-oon.html

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Ядерна зброя загрожує світові повним його знищенням. Таку заяву зробив генеральний секретар Організації об'єднаних націй (ООН) Антоніу Гутерреш.

Він вкотре виступив за знищення ядерної зброї. Про це представник ООН написав у своєму профілі в Twitter.

Прийшов час розсіяти хмару ядерного конфлікту, знищити ядерні озброєння у світі, відкрити нову еру довіри та миру, — закликав Гутерреш.

За його словами, у цей час у світі близько 14 тис. ядерних озброєнь. Свою заяву Гутерреш зробив з нагоди Міжнародного дня боротьби за повне знищення ядерної зброї, який відзначається 26 вересня.

Наразі до країн так званого ядерного клубу входять США, Китай, Росія, Франція, Індія, Ізраїль, Пакистан, Велика Британія та Північна Корея.

Згідно з дослідженням Міжнародної кампанії за відмову від ядерної зброї (ICAN), видатки держав світу, які мають ядерну зброю, на цей вид озброєнь виросли на 1,4 млрд дол. у 2020 році у порівнянні з 2019 роком.

Нагадаємо, у лютому 2021 року президент Володимир Зеленський висловився проти повернення Україні ядерної зброї, проте вважає помилкою відмову від неї у 90-х роках минулого століття.