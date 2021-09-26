В яких областях можуть посилити карантин – список. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n160737-v-yakyh-oblastyah-mojut-posylyty-karantyn-spysok.html

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Коронавірус в Україні не відступає, станом на 26 вересня п’ять областей відповідають «помаранчевій» зоні адаптивного карантину.

Решта регіонів залишаються в межах «жовтої» зони. Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з даними, до Дніпропетровської, Донецької, Тернопільської та Черкаської областей додалася Кіровоградська. Динаміка госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 там зросла вище цільового показника в 50%.

У «помаранчевій» зоні діють обмеження «жовтої», але на свій розсуд додаткові обмеження може вводити місцева влада.

Що стосується обмежень «жовтої» зони, то в ній забороняється очне навчання в старших класах, якщо в школі недостатньо вакцинованих працівників. Крім того, накладаються обмеження на роботу закладів харчування, кінотеатрів, спортзалів і фітнес-центрів.

Вони не поширюються, якщо заклад обслуговує вакцинованих від COVID-19 і саме має 80% щеплених працівників.

Нагадаємо, коронавірус в Україні станом на ранок 26 вересня підтвердили майже у 450 дітей, загалом інфікувалося понад 4 тис. 600 осіб. Також за минулу добу лікарі госпіталізували 2 тис. 325 українців. На жаль, хвороба забрала життя 69 осіб.