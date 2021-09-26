В каких областях могут усилить карантин – список. Фото: УП

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Коронавирус в Украине не отступает, по состоянию на 26 сентября пять областей соответствуют «оранжевой» зоне адаптивного карантина.

Остальные регионы остаются в рамках «желтой» зоны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Согласно данным, к Днепропетровской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областям добавилась Кировоградская. Динамика госпитализации пациентов с COVID там возросла выше целевого показателя в 50%.

В «оранжевой» зоне действуют ограничения «желтой», но на свое усмотрение дополнительные ограничения могут вводить местные власти.

Что касается ограничений «желтой» зоны, то в ней запрещается очное обучение в старших классах, если в школе недостаточно вакцинированных работников. Кроме того, накладываются ограничения на работу заведений питания, кинотеатров, спортзалов и фитнес-центров.

Они не распространяются, если заведение обслуживает вакцинированных от COVID-19 и само имеет 80% привитых работников.

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро 26 сентября подтвердили почти у 450 детей, всего инфицировались свыше 4 тыс. 600 человек. Также за минувшие сутки врачи госпитализировали 2 тыс. 325 украинцев. К сожалению, болезнь унесла жизни 69 человек.