Почти 450 детей заболели COVID-19, за сутки - 69 смертей

https://racurs.ua/n160729-pochti-450-detey-zaboleli-covid-19-za-sutki-69-smertey.html

Ракурс

Коронавирус в Украине по состоянию на утро 26 сентября подтвердили почти у 450 детей, всего инфицировались свыше 4 тыс. 600 человек.

За сутки 25 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 4 тыс. 647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 448, медработников — 57) — сообщает в воскресенье Министерство здравоохранения.

Также за минувшие сутки врачи госпитализировали 2 тыс 325 украинцев. К сожалению, болезнь унесла жизни 69 человек.

В субботу медики сделали почти 30 тыс. тестов методами ПЦР и ИФА.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 392 397 человек;

летальных случаев — 55 626.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Харьковской области (611), Днепропетровской области (506), Одесской области (331), Черновицкой области (253), Тернопольской области (234).



Напомним, Украина занимает второе место в Европе по суточной смертности от коронавирусной инфекции. 24 сентября в Украине было зафиксировано 8 тыс. 267 новых случаев COVID-19, госпитализированы более 2 тыс. человек, 133 заболевших скончались.