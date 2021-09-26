Почти 450 детей заболели COVID-19, за сутки - 69 смертей

Почти 450 детей заболели COVID-19, за сутки — 69 смертейhttps://racurs.ua/n160729-pochti-450-detey-zaboleli-covid-19-za-sutki-69-smertey.htmlРакурс
Коронавирус в Украине по состоянию на утро 26 сентября подтвердили почти у 450 детей, всего инфицировались свыше 4 тыс. 600 человек.
За сутки 25 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 4 тыс. 647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 448, медработников — 57) — сообщает в воскресенье Министерство здравоохранения.
Также за минувшие сутки врачи госпитализировали 2 тыс 325 украинцев. К сожалению, болезнь унесла жизни 69 человек.
В субботу медики сделали почти 30 тыс. тестов методами ПЦР и ИФА.
За все время пандемии в Украине:
заболело — 2 392 397 человек;
летальных случаев — 55 626.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:
Харьковской области (611),
Днепропетровской области (506),
Одесской области (331),
Черновицкой области (253),
Тернопольской области (234).
Напомним, Украина занимает второе место в Европе по суточной смертности от коронавирусной инфекции. 24 сентября в Украине было зафиксировано 8 тыс. 267 новых случаев COVID-19, госпитализированы более 2 тыс. человек, 133 заболевших скончались.