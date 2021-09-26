Майже 450 дітей захворіли на COVID-19, за добу — 69 смертей

https://racurs.ua/ua/n160729-mayje-450-ditey-zahvorily-na-covid-19-za-dobu-69-smertey.html

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Коронавірус в Україні станом на ранок 26 вересня підтвердили майже у 450 дітей, загалом інфікувалося понад 4 тис. 600 осіб.

За добу 25 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 4 тис. 647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 448, медпрацівників — 57), — повідомляє у неділю Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу лікарі госпіталізували 2 тис 325 українців. На жаль, хвороба забрала життя 69 осіб.

У суботу медики зробили майже 30 тис. тестів методами ПЛР та ІФА.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2 392 397 осіб;

летальних випадків — 55 626.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

Харківській області (611), Дніпропетровській області (506), Одеській області (331), Чернівецькій області (253), Тернопільській області (234).



Нагадаємо, Україна посідає друге місці в Європі за добовою смертністю від коронавірусної інфекції. 24 вересня в Україні було зафіксовано 8 тис. 267 нових випадків COVID-19, госпіталізовано понад 2 тис. осіб, 133 хворих померли.