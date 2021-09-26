Победу Усика прокомментировал его соперник Джошуа. Фото: Твиттер

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Ракурс

Бой Усик — Джошуа закончился победой украинца, а британец потерпел второе поражение в профессиональной карьере.

Несмотря на поражение, Джошуа имеет право провести реванш с Усиком — это условие было прописано в контракте перед чемпионским боем. Об этом сообщает Sport.ua.

Поздравляю Усика, он проделал отличную работу. Но мы вернемся. Что пошло не так? Я просто потерпел поражение, такое бывает. После девятого раунда я уже ничего не видел, мои глаза были закрыты. При всем уважении к Усику, я ничему не удивляюсь, — сказал боксер.

Джошуа заявил, что собирается вернуть чемпионские пояса и будет работать над ошибками.

Усик гораздо легче, поэтому темп у него хороший. Но он все равно получал удары и довольно много. И в матче-реванше мы выясним, как бить его сильнее. Существует старая поговорка: если ты хочешь стать великим бойцом, ни бейся с левшами, особенно с хорошими. Если бы я дрался с классическим бойцом, я бы, наверное, нокаутировал бы его до девятого раунда, независимо от того, кто это, -рассказал британец.

Украинский боксер после поединка заявил, что бой прошел именно так, как он ожидал. Мол, Джошуа «иногда зажимал, но это незначительные моменты».

Напомним, бой Александра Усика и Энтони Джошуа состоялся на арене «Тоттенхэм» в Лондоне 25 сентября. Для украинца этот поединок был первым чемпионским в супертяжелом весе. Усик победил единогласным решением судей — в конце поединка он активизировался и провел ряд результативных атак, которые в итоге склонили результат в его пользу.

Источник: Sport.ua