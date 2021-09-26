Перемогу Усика прокоментував його суперник Джошуа. Фото: Твіттер

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Ракурс

Бій Усик — Джошуа закінчився перемогою українця, натомість британець зазнав другої поразки у професійній кар'єрі.

Попри поразку Ентоні Джошуа має право провести реванш з Усиком — ця умова була прописана у контракті перед чемпіонським боєм. Про це повідомляє Sport.ua.

Вітаю Усика, він виконав відмінну роботу. Але ми повернемося. Що пішло не так? Я просто зазнав поразки, таке буває. Після дев’ятого раунду я вже нічого не бачив, моє око було закрите. З усією повагою до Усика, я нічим не був здивований, — сказав боксер.

Джошуа заявив, що збирається повернути чемпіонські пояси та буде працювати над помилками.

Усик набагато легший, тому темп у нього хороший. Але він все одно отримував удари й досить багато. І в матчі-реванші ми з’ясуємо, як бити його сильніше. Існує стара приказка: якщо ти хочеш стати великим бійцем, не бийся з лівшами, особливо з хорошими. Якби я бився з класичним бійцем, я б, напевно, нокаутував би його до дев’ятого раунду, незалежно від того, хто це, — розповів британець.

Український боксер після поєдинку заявив, що бій відбувся саме так, як він очікував. Мовляв, Джошуа «інколи затискав, але це незначні моменти».

Нагадаємо, бій Олександра Усика та Ентоні Джошуа відбувся на арені «Тоттенгем» в Лондоні 25 вересня. Для українця цей поєдинок був першим чемпіонським в суперважкій вазі. Усик переміг одноголосним рішенням суддів — наприкінці поєдинку він активізувався й провів низку результативних атак, які у підсумку схилили результат на його користь.

Джерело: Sport.ua