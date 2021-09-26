Як собаки розуміють людей, розповіли вчені

Чому собаки розуміють людей, розповіли вчені

https://racurs.ua/ua/n160732-yak-sobaky-rozumiut-ludey-rozpovily-vcheni.html

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Чому собаки розуміють людей, розповіли вчені з університету Арізони в Тусоні, які провели експеримент з вивчення когнітивних здібностей тварин.

Здатність собак до спілкування з людиною дозволила їм заповнити унікальну нішу по сусідству з людьми. Багато із завдань, які вони для нас виконують, від полювання до охоронних функцій, пов’язані з їхньою здатністю розуміти наші підказки, — зазначила дослідниця Емілі Брей, пише ВВС з посиланням на Business Insider.

Вчені провели експеримент, під час якого людина і собака були розділені бар'єром з невеликою щілиною, куди можна було просунути ласощі, а при бажанні собака могла і обійти бар'єр. Нагорода видавалася трьома способами: спочатку її простягали в щілину, але потім «несподівано» кидали з характерним зойком «ой». Потім нагороду нібито б хотіли дати, але вона ніяк «не пролазила» у щілину, згодом, ласощі спочатку простягали, а потім зі сміхом відсмикували руку.

В останньому випадку усі собаки чекали набагато довше, перш ніж шукати обхідний шлях. Однак відразу кидалися в обхід, коли розуміли, що нагорода чекає героя, але з якихось причин вийшла затримка. За словами вчених, собаки відрізняють заслужену нагороду від тої, що випадково випала з кишені або була навмисне притримана на потім. Це доводить, що собаки відрізняють випадковості від закономірностей в поведінці господарів і реагують відповідно.

Дослідники зробили висновок, що собаки уже народжуються із закладеною на генетичному рівні здатністю розуміти наміри людини.

Вчені також вирішили проаналізувати, наскільки швидко цуценята собак і вовків зможуть знайти частування, заховане під однією з двох перевернутих мисок, керуючись вказівкою погляду і пальця людини. Собаки удвічі успішніше справлялися із завданням. Багато цуценят з першого разу вирішували завдання.

Собаки від народження володіють кращою, аніж вовки, здатністю розуміти людей, — констатувала співавтор дослідження з Університету Дьюка в Північній Кароліні Ханна Саломонс.



Експеримент також засвідчив, що ймовірність того, що собака підійде до незнайомої людини, у 30 разів вища, ніж у вовків. Вовк же намагається все робити самостійно.

Джерело: ВВС