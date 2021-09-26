Разумков одужав від COVID-19 й очікує “багато викликів”

https://racurs.ua/ua/n160735-razumkov-odujav-vid-covid-19-y-ochikuie-bagato-vyklykiv.html

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Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради, повідомив про одужання від коронавірусної інфекції COVID-19 та оприлюднив відповідний результат ПЛР-тесту. Він зазначив, що з понеділка, 27 вересня, повертається до звичайного робочого режиму.

Тест на коронавірус — негативний, настрій — позитивний! Із завтрашнього дня повертаюся до звичайного робочого режиму. Попереду багато викликів, тому продовжуємо працювати на повну!, — написав Разумков на власній Фейсбук-сторінці.

Нагадаємо, 10 вересня Разумков повідомив, що повторно захворів на COVID-19. Торік у листопаді він отримав перший позитивний тест на COVID-19.

Восени, за повідомленнями ЗМІ, може відбутися відставка Разумкова з посади голови парламенту.