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Ракурс
Разумков выздоровел от COVID-19 и ожидает «много вызовов»

Разумков выздоровел от COVID-19 и ожидает «много вызовов»

26 сен 2021, 11:38
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Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, сообщил о выздоровлении от коронавирусной инфекции COVID-19 и обнародовал соответствующий результат ПЦР-теста. Он отметил, что с понедельника, 27 сентября, возвращается к обычному режиму работы.

Тест на коронавирус — отрицательный, настроение — положительное! С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать на полную! — написал Разумков на собственной Фейсбук-странице.


Напомним, 10 сентября Разумков сообщил, что повторно заболел коронавирусной инфекцией. В ноябре прошлого года он получил первый положительный тест на COVID-19.

Осенью, по сообщениям СМИ, может произойти отставка Разумкова с должности председателя парламента.

Источник: Ракурс


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