Разумков выздоровел от COVID-19 и ожидает «много вызовов»

https://racurs.ua/n160735-razumkov-vyzdorovel-ot-covid-19-i-ojidaet-mnogo-vyzovov.html

Ракурс

Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, сообщил о выздоровлении от коронавирусной инфекции COVID-19 и обнародовал соответствующий результат ПЦР-теста. Он отметил, что с понедельника, 27 сентября, возвращается к обычному режиму работы.

Тест на коронавирус — отрицательный, настроение — положительное! С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать на полную! — написал Разумков на собственной Фейсбук-странице.

Напомним, 10 сентября Разумков сообщил, что повторно заболел коронавирусной инфекцией. В ноябре прошлого года он получил первый положительный тест на COVID-19.

Осенью, по сообщениям СМИ, может произойти отставка Разумкова с должности председателя парламента.