Армия РФ остались у границ Украины после учений «Запад» - ВСУ

https://racurs.ua/n160734-armiya-rf-ostalis-u-granic-ukrainy-posle-ucheniy-zapad-vsu.html

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Вооруженные силы России все еще не вернулись на постоянные места дислокации после завершения военных учений РФ и подконтрольных ей стран «Запад-2021». Сейчас у границ Украины находятся 19 батальонно-тактических групп, численность каждой — тысяча солдат. Закрытие военных учений «Запад», которые проходили с 9 по 16 сентября, состоялось неделю назад.

Несмотря на то, что 16 сентября официально по телевизору показывали, торжественное закрытие («Запада-2021» — ред.), на сегодня мы не фиксируем массового возвращения в пункты постоянной дислокации тех батальонно-тактических групп, которые вышли на усиление. А их было 19 на сегодня, которые появились дополнительно прежде всего во время проведения этих учений и на территории Беларуси, и на территории России, — цитирует главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного издание «Радио Свобода».

По словам Залужного, эти группы армии РФ продолжают выполнять задачи в Южном военном округе России.

Они не стоят с автоматами вдоль нашей границы. Они находятся в соответствующих районах, приближенных к государственной границе, — уточнил главнокомандующий ВСУ.



Напомним, ранее Залужный сообщал, что близ государственной границы Украины и линии разграничения с временно оккупированными территориями Крыма и Донбасса развернуто 46 российских батальонных тактических групп, 12 тактических групп, две ракетные бригады, четыре отряда специального назначения, а также группа катеров и группа вертолетов. Общая численность войска РФ на территории ОРДЛО составляет 37 тыс. человек.

Источник: «Радио Свобода»