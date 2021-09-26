Свыше 500 поддельных COVID-сертификатов нашли в «Дії» пограничники

https://racurs.ua/n160733-svyshe-500-poddelnyh-covid-sertifikatov-nashli-v-diyi-pogranichniki.html

Ракурс

Более 500 фальшивых COVID-сертификатов в течение месяца после введения цифровых документов о вакцинации в сервисе «Дія» обнаружила Госпогранслужба.

За месяц пограничники провели около 300 тыс. проверок COVID сертификатов украинцев, которые возвращались из-за границы, а также иностранцев. Более 500 из них оказались недействительными, — рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко «Укринформу».

Пограничники проверили имеющиеся в «Дії» документы с помощью программного обеспечения SafeBorder. Демченко добавил, что программное обеспечение обозначило как недействительные 575 сертификатов из 290 тыс. (менее 0,2%).

Часть документов, по его словам, «имели явные признаки подделки». В этих случаях пограничники передали информацию правоохранительным органам. Остальных владельцев COVID-сертификатов, с которыми возникли проблемы при верификации документа, по возвращению в Украину отправили на карантин.

Напомним, ранее мы сообщали, что «зеленый» и «желтый» сертификаты вакцинации от коронавируса вводят в Украине. «Желтый» будет использоваться только внутри страны, а «зеленый» позволит путешествовать за рубеж.

19 августа Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении «Дія» соответствуют европейским. 20 августа стало известно, что украинскую систему проверки сертификатов подключили к европейской. В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что распечатать COVID-сертификат можно будет в конце сентября.