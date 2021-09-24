Сертификат. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n160660-jeltyy-covid-certifikat-stal-dostupen-ukraincam-chto-eto-i-kak-poluchit.html

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COVID-сертификаты разных цветов ввели в Украине. Теперь украинцы могут оформить «желтый» сертификат сразу после получения первой дозы прививки от коронавируса.

Выдача сертификата происходит онлайн в приложении «Дія». Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram.

По его словам, COVID-сертификат генерируется с помощью электронной подписи и делается всего в несколько кликов. После генерации он сохраняется в файле PDF. Документ можно распечатать или загрузить себе на устройство.

Уже миллион украинцев пользуются «зеленым» сертификатом в приложении «Дія». А сегодня в iOS стал доступен «желтый» внутренний COVID-cертификат для людей с одной дозой вакцины. Министр отметил, что сертификат действует 120 дней.

Делаем все, чтобы во время карантинных ограничений украинцы могли жить, как и обычно, а бизнес работал. В «желтой» зоне будут действовать оба вида сертификатов, а в «красной» — только «зеленый», — рассказал Федоров.

Напомним, ранее мы сообщали, что «зеленый» и «желтый» сертификаты вакцинации от коронавируса вводят в Украине. «Желтый» будет использоваться только внутри страны, а «зеленый» позволит путешествовать за рубеж.