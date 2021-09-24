Сертифікат. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n160660-jovtyy-covid-sertyfikat-stav-dostupnyy-ukrayincyam-scho-ce-i-yak-otrymaty.html

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COVID-сертифікати різних кольорів запровадили в Україні. Тепер українці можуть оформити «жовтий» сертифікат відразу після отримання першої дози щеплення від коронавірусу.

Видача сертифіката відбувається онлайн в додатку «Дія». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

За його словами, COVID-сертифікат генерується за допомогою електронного підпису і робиться все в кілька кліків. Після генерації він зберігається в файлі PDF. Документ можна видрукувати або завантажити собі на пристрій.

Уже мільйон українців користуються «зеленим» сертифікатом в додатку «Дія». А сьогодні в iOS став доступний «жовтий» внутрішній COVID-сертифікат для людей з однієї дозою вакцини. Міністр зазначив, що сертифікат діє 120 днів.

Робимо все, щоб під час карантинних обмежень українці могли жити, як і зазвичай, а бізнес працював. У «жовтої» зоні будуть діяти обидва види сертифікатів, а в «червоній» — тільки «зелений», — розповів Федоров.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «зелений» і «жовтий» сертифікати вакцинації від коронавірусу запроваджують в Україні. «Жовтий» буде використовуватися тільки усередині країни, а «зелений» дозволить подорожувати за кордон.