Лавров заявил о приглашении «вагнеровцев» в Мали

https://racurs.ua/n160731-lavrov-zayavil-o-priglashenii-vagnerovcev-v-mali.html

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Власти Мали обратилась к российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнера» — так называемой частной армии Путина — якобы за помощью в борьбе с террористами.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, общаясь с журналистами в кулуарах Генассамблеи ООН.

Они обратились к частной военной компании из России в связи с тем, что, как я понимаю, Франция хочет существенно сократить свой военный контингент, который там находится и должен был, как все понимали, бороться с террористами, засевшими в районе под названием Кидаль, — цитируют главу российского внешнеполитического ведомства СМИ РФ.

По словам Лаврова, у французских военных «ничего не получилось, и террористы там по-прежнему правят бал».

Днем ранее глава МИД Мали Абдулай Диоп после встречи с Лавровым в Нью-Йорке заявил, что не считает необходимым обсуждать с Россией сообщение о размещении в африканской стране российской ЧВК «Вагнера».

Нам не нужно обсуждать эту сферу, в частности этот вопрос. Мы лишь обсуждаем наше сотрудничество с Россией, — заявил Диоп.



Напомним, ранее агентство Reuters писало, что хунта в Мали близка к заключению договора об отправке «вагнеровцев» для обучения малийских вооруженных сил. Сумма контракта якобы составляет около 10,8 млн долл. на месяц. В ответ Франция и Германия пригрозили вывести свои войска из африканской страны. Аналогичную позицию поддержали и руководители Минобороны 13 европейских стран.

В Евросоюзе также пригрозили прервать отношения с властью Мали в случае приглашения в страну ЧВК Вагнера.