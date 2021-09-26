Масштабная авария поезда в США - есть погибшие, много пострадавших

https://racurs.ua/n160730-masshtabnaya-avariya-poezda-v-ssha-est-pogibshie-mnogo-postradavshih-video.html

Ракурс

Масштабная авария пассажирского поезда, который перевозил 146 пассажиров и 16 работников, произошла в районе города Джоплин в американском штате Монтана. Пассажирский поезд компании-перевозчика Amtrak сошел с рельсов в субботу, 25 сентября. Национальный совет по безопасности на транспорте в США расследует инцидент.

Поезд Empire Builder курсировал между Сиэтлом и Чикаго, он сошел с рельсов около 16.00. По данным полиции, в результате аварии по меньшей мере три человека погибли, многие пассажиры получили травмы. Поезд состоял из двух локомотивов и 10 вагонов. С рельсов сошли семь вагонов.

На фотографиях, опубликованных в соцсетях, изображено несколько автомобилей возле перевернутых вагонов. Согласно предварительным данным, авария произошла на прямой участке дороги.