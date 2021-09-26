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Ракурс
Масштабна аварія поїзда у США — є загиблі, багато поранених

Масштабна аварія поїзда у США — є загиблі, багато поранених (ВІДЕО)

26 вер 2021, 09:33
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Масштабна аварія пасажирського поїзда, який перевозив 146 пасажирів і 16 працівників, сталася в районі міста Джоплін в американському штаті Монтана. Пасажирський потяг компанії-перевізника Amtrak зійшов з рейок у суботу, 25 вересня. Національна рада з безпеки на транспорті в США розслідує інцидент.

Поїзд Empire Builder курсував між Сіетлом і Чикаго, він зійшов з рейок близько 16.00. За даними поліції, внаслідок аварії щонайменше три особи загинули, багато пасажирів дістали травми. Потяг складався з двох локомотивів і 10 вагонів. З рейок зійшли сім вагонів.

На фотографіях, опублікованих у соцмережах, зображено кілька автомобілів неподалік перекинутих вагонів. За попередніми даними, аварія сталася вздовж прямої ділянки дороги.


Джерело: Ракурс


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