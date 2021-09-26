Масштабна аварія поїзда у США — є загиблі, багато поранених

https://racurs.ua/ua/n160730-masshtabna-avariya-poyizda-u-ssha-ie-zagybli-bagato-poranenyh-video.html

Ракурс

Масштабна аварія пасажирського поїзда, який перевозив 146 пасажирів і 16 працівників, сталася в районі міста Джоплін в американському штаті Монтана. Пасажирський потяг компанії-перевізника Amtrak зійшов з рейок у суботу, 25 вересня. Національна рада з безпеки на транспорті в США розслідує інцидент.

Поїзд Empire Builder курсував між Сіетлом і Чикаго, він зійшов з рейок близько 16.00. За даними поліції, внаслідок аварії щонайменше три особи загинули, багато пасажирів дістали травми. Потяг складався з двох локомотивів і 10 вагонів. З рейок зійшли сім вагонів.

На фотографіях, опублікованих у соцмережах, зображено кілька автомобілів неподалік перекинутих вагонів. За попередніми даними, аварія сталася вздовж прямої ділянки дороги.