Лавров заявив про запрошення “вагнерівців” в Малі

https://racurs.ua/ua/n160731-lavrov-zayavyv-pro-zaproshennya-vagnerivciv-v-mali.html

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Влада Малі звернулася до російської приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» — так званої приватної армії Путіна — нібито за допомогою у боротьбі з терористами.

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров, спілкуючись з журналістами в кулуарах Генасамблеї ООН.

Вони звернулися до приватної військової компанії з Росії в зв’язку з тим, що, як я розумію, Франція хоче суттєво скоротити свій військовий контингент, який там перебуває і повинен був, як усі розуміли, боротися з терористами, які засіли в районі під назвою Кідаль, — цитують главу російського зовнішньополітичного відомства ЗМІ РФ.

За словами Лаврова, у французьких військових «нічого не вийшло, і терористи там як і раніше правлять бал».

Днем раніше глава МЗС Малі Абдулай Діоп після зустрічі з Лавровим у Нью-Йорку заявив, що не вважає за необхідне обговорювати з Росією повідомлення про розміщення в африканській країні російської ПВК «Вагнера».

Нам не потрібно обговорювати цю сферу, зокрема це питання. Ми лише обговорюємо наше співробітництво з Росією, — заявив Діоп.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters писало, що хунта в Малі близька до укладення договору про відправлення «вагнерівців» для навчання малійських збройних сил. Сума контракту нібито складає близько 10,8 млн дол. на місяць. У відповідь Франція та Німеччина пригрозили вивести свої війська з африканської країни. Аналогічну позицію підтримали й очільники Міноборони 13 європейських країн.

В Євросоюзі також пригрозили перервати відносини з владою Малі в разі запрошення в країну ПВК Вагнера.

Джерело: Deutsche Welle