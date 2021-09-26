Понад 500 недійсних COVID-сертифікатів знайшли у «Дії» прикордонники

https://racurs.ua/ua/n160733-ponad-500-nediysnyh-covid-sertyfikativ-znayshly-u-diyi-prykordonnyky.html

Ракурс

Понад 500 недійсних COVID-сертифікатів впродовж місяця після запровадження цифрових документів про вакцинацію в сервісі «Дія» виявила Держприкордонслужба.

За місяць прикордонники провели близько 300 тис. перевірок COVID-сертифікатів у українців, які поверталися з-за кордону, і в іноземців. Понад 500 з них виявилися недійсними, — розповів спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко «Укрінформу».

Прикордонники перевірили наявні в «Дії» документи за допомогою програмного забезпечення SafeBorder. Демченко додав, що програмне забезпечення позначило як недійсні 575 сертифікатів із 290 тис. (менш як 0,2%).

Частина документів, за його словами, «мали явні ознаки підробки». У цих випадках прикордонники передали інформацію правоохоронним органам. Решту власників COVID-сертифікатів, з якими виникли проблеми під час верифікації документа, після повернення в Україну відправили на карантин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «зелений» і «жовтий» сертифікати вакцинації від коронавірусу запроваджують в Україні. «Жовтий» буде використовуватися тільки усередині країни, а «зелений» дозволить подорожувати за кордон.

19 серпня Європейський Союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в додатку «Дія» відповідають європейським. 20 серпня стало відомо, що українську систему перевірки сертифікатів підʼєднали до європейської. У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що роздрукувати COVID-сертифікат можна буде наприкінці вересня.