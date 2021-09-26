Армія РФ залишилися біля кордонів України після навчань “Захід” — ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n160734-armiya-rf-zalyshylysya-bilya-kordoniv-ukrayiny-pislya-navchan-zahid-zsu.html

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Збройні сили Росії все ще не повернулися до постійних місць дислокації після завершення військових навчань РФ та підконтрольних їй країн «Захід-2021». Наразі біля кордонів України перебувають 19 батальйонно-тактичних груп, чисельність кожної складає тисячу солдат. Закриття військових навчань «Захід», які тривали з 9 по 16 вересня, відбулося тиждень тому.

Не зважаючи на те, що 16 вересня офіційно по телевізору показували, пройшло урочисто закриття («Заходу-2021» — ред.), на сьогодні ми не фіксуємо масового повернення в пункти постійної дислокації тих батальйонно-тактичних груп, які вийшли на підсилення. А їх було аж 19 на сьогодні, які з’явилися додатково насамперед під час проведення цих навчань і на території Білорусі, і на території Росії, — цитує головнокомандувача Збройних сил України генерала-лейтенанта Валерія Залужного видання «Радіо Свобода».

За словами Залужного, ці групи армії РФ продовжують виконувати завдання в Південному військовому окрузі Росії.

Вони не стоять з автоматами вздовж нашого кордону. Вони перебувають у відповідних районах, наближених до державного кордону, — уточнив головнокомандувач ЗСУ.



Нагадаємо, раніше Залужний повідомляв, що поблизу державного кордону України і лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями Криму та Донбасу розгорнуто 46 російських батальйонних тактичних груп, 12 тактичних груп, дві ракетні бригади, чотири загону спеціального призначення, а також група катерів і група вертольотів. Загальна чисельність війська РФ на території ОРДЛО становить 37 тис. осіб.

Джерело: «Радіо Свобода»