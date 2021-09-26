Почему собаки понимают человека, рассказали ученые

https://racurs.ua/n160732-pochemu-sobaki-ponimaut-cheloveka-rasskazali-uchenye.html

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Почему собаки понимают человека, рассказали ученые из Аризонского университета в Тусоне, которые провели эксперимент по изучению когнитивных способностей животных.

Способность собак к общению с человеком позволила им заполнить уникальную нишу по соседству с людьми. Многие из заданий, которые они для нас выполняют, от охоты до охранных функций, связаны с их способностью понимать наши подсказки, — отметила исследователь Эмили Брэй, пишет ВВС по ссылкой на Business Insider.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого человек и собака были разделены барьером с небольшой щелью, куда можно было просунуть лакомство, а при желании собака могла и обойти барьер. Награда выдавалась тремя способами: сначала ее протягивали в щель, но потом «неожиданно» роняли с характерным вскриком «ой». Потом награду якобы бы хотели дать, но она никак «не пролезала» в щель, затем, лакомство сначала протягивали, а потом со смехом отдергивали руку.

В последнем случае все собаки ждали намного дольше, прежде чем искать обходной путь. Однако сразу бросались в обход, когда понимали, что награда ждет героя, но по каким-то причинам вышла задержка. По словам ученых, собаки отличают заслуженную награду от случайно выпавшей из кармана или умышленно придержанной. Это доказывает, что собаки отличают случайности от закономерностей в поведении хозяев и поступают соответственно.

Исследователи пришли к заключению, что собаки уже рождались с заложенной на генетическом уровне способностью понимать намерения человека.

Ученые также решили проанализировать, насколько быстро щенки собак и волков смогут найти угощение, спрятанное под одной из двух перевернутых плошек, руководствуясь указанием взгляда и пальца человека. Собаки в два раза успешнее справлялись с задачей. Многие щенки с первого раза решали задачу.

Собаки с самого рождения обладают лучшей, чем волки, способностью понимать человека, — констатировала соавтор исследования из Университета Дьюка в Северной Каролине Ханна Саломонс.



Эксперимент также показал, что вероятность того, что собака подойдет к незнакомому человеку, в 30 раз выше, чем у волков. Волк же старается все делать самостоятельно.

Источник: ВВС